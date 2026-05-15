Forza Horizon 6 continua la sua incredibile striscia di punti e guida i migliori giochi dell'anno secondo Metacritic

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Ieri è stato revocato l'embargo su Forza Horizon 6, permettendoci finalmente di guidare e gareggiare su quattro ruote in Giappone, qualcosa che i fan chiedono praticamente fin dal primo gioco. Poiché si stima che il predecessore abbia oltre 50 milioni di giocatori, si prevede che questo titolo venderà estremamente bene, e le alte valutazioni sono, ovviamente, un grande aiuto in tal senso.

Diversi utenti sui social media stanno ora notando che lo studio britannico Playground Games ha raggiunto qualcosa che nessun altro sembra aver fatto prima: pubblicare sei giochi principali consecutivi in cui ogni nuovo capitolo ha ricevuto lo stesso o un punteggio superiore rispetto ai suoi predecessori su Metacritic. Forza Horizon 6 attualmente ha un punteggio medio di 92, cosa che lo rende anche il gioco con il punteggio più alto dell'anno.

Abbiamo anche recensito Forza Horizon 6, e potete leggere i nostri pensieri qui.