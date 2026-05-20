Forza Horizon 6 Guida: La mappa completa regione per regione del Giappone

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Negli ultimi giorni abbiamo pubblicato una serie di guide personalizzate per l'ultimo titolo arcade open-world di corse di Playground Games, Forza Horizon 6. Dalle sedi solide di Barn Finds, al luogo preciso dove trovare le Treasure Cars, alle auto più costose dell'Autoshow finora, e persino alle auto essenziali che ogni giocatore dovrebbe possedere, abbiamo offerto molte opzioni.

Ora, vogliamo completare la nostra copertura della guida offrendo uno sguardo finale alla mappa più ampia del Giappone, fornendoti un'analisi completa regione per regione, così da sapere dove trovare ogni singolo collezionabile, razza, attività, punto di riferimento e altro ancora. Dai un'occhiata a tutto qui sotto.

Va anche notato che alcune di queste mappe regionali mostrano uno stato incompleto. Per la maggior parte, queste sono attribuite alle Drag Race come le gare rimanenti, poiché i Time Attack e le Drag Races contano come gare ufficiali nel foglio di raccolta. Allo stesso modo, sembra che abbiamo incontrato un bug con l'ultimo Punto di Interesse per la regione Minamino, dato che la nostra raccolta mostra che tutti i 74 POI in tutto il Giappone sono stati sbloccati, nonostante questa regione sostenga il contrario.

Sotoyama

La stella rimanente di PR Stunt è attribuita all'evento Trailblazer che si sblocca quando raggiungi Legend Island/status.

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Hokubu

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Ohtani

La gara rimanente è la Drag Race vicino al sito del Festival.

Minamino

Come accennato sopra, il Punto di Interesse finale per la regione Minamino sembra essere buggato per noi, dato che la nostra raccolta mostra che tutti i 74 POI in tutto il Giappone sono stati sbloccati, nonostante questa regione sostenga il contrario.

Ito

L'ultima gara è la Drag Race sopra la pista d'atterraggio nel centro della regione.

Tokyo City

Shimanoyama

Nangan

L'ultima gara è la Drag Race vicino allo spazio spaziale.

Isola Leggenda