Future Knight il nuovo gioco "LCD Neo-Retro" di Aeternum Games Studios e Studio Koba

Vi abbiamo recentemente parlato della nuova partnership tra Aeternum Games Studio e Studio Koba, due giganti dell'industria videoludica in Spagna. Oggi possiamo finalmente rivelare il frutto di quella collaborazione: Future Knight.

Questo gioco, con uno stile artistico chiamato "LCD Neo-Retro" che i fan degli anni '80 adoreranno, è ricco di azione in un formato simile a "Game & Watch". Nelle parole degli stessi sviluppatori: "Future Knight è diverso. È strano. È pura nostalgia. Speriamo che vi piaccia tanto quanto ci siamo divertiti a crearlo."

Ciò che rende speciale Future Knight è il suo sistema di combattimento basato sulla coreografia simultanea

di due personaggi. I giocatori devono alternarsi tra il Future Knight e Due Altri per creare una "danza letale":





Future Knight: Fornisce potenza di fuoco con la sua pistola quantistica "Techno Blaster" e attacchi corpo a corpo.



Due in più: Offre una mobilità estrema, permettendoti di arrampicarti sui muri, eseguire super dash e infilarti in spazi stretti. La cooperazione è vitale: Future Knight recupera salute usando Due Ancora, e viceversa, costringendo il giocatore a padroneggiare le sinergie



Questo è senza dubbio un titolo che attira l'attenzione e potrebbe diventare uno di quei giochi che si distinguono dalla massa grazie alla sua visione artistica unica. Il gioco sarà disponibile su PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Puoi guardare il trailer qui:

