Gameloft sul futuro di Disney Speedstorm: "Guardiamo a Mario Kart World e impariamo"

Disney Speedstorm è, insieme a Disney Dreamlight Valley, le licenze di gioco Disney più popolari al momento. Gameloft mantiene costantemente aggiornati questi due titoli free-to-play, aggiungendo nuovi contenuti su base regolare e con una tabella di marcia che si estende almeno fino alla metà del 2026. Ma tenersi aggiornati non richiede solo più personaggi o IP Disney (anche se per ora sembrano averne in abbondanza). È inoltre necessario tenere d'occhio l'evoluzione del mezzo e l'arrivo di nuovo hardware genera sempre attesa.

Di recente abbiamo partecipato alla festa per il 25° anniversario di Gameloft presso la sede di Barcellona, dove sviluppano Disney Speedstorm, e siamo stati in grado di parlare con il loro direttore marketing, Arnaud Bénéfice, del presente e del futuro del titolo di corse, e anche dell'arrivo di Nintendo Switch 2. Puoi guardare l'intervista qui sotto.

Per quanto riguarda l'arrivo del nuovo hardware di Nintendo, ci ha particolarmente interessato la sua valutazione, in qualità di sviluppatore di titoli di corse, dell'arrivo di Mario Kart World sulla scena. Bénéfice vede l'uscita del titolo come positiva e la vede come un'opportunità per Disney Speedstorm di migliorare.

"È davvero emozionante. In realtà non ci sono molti attori nel mercato del karting, quindi soprattutto una grande uscita come questa genera sempre un certo interesse. Non siamo necessariamente concorrenti diretti, nel senso che si tratta di un gioco a pagamento, e siamo un gioco free-to-play, e siamo anche su molte più console, quindi stiamo osservando molto attentamente quello che stanno facendo. Sono ovviamente leader nel genere, hanno portato molta innovazione nel corso degli anni e stiamo osservando molto attentamente quello che stanno facendo. C'è qualcosa che possiamo imparare da ciò che stanno pubblicando?"

Abbiamo anche chiesto ad Arnaud di una possibile versione nativa di Disney Speedstorm e Asphalt Legends Unite (la serie Asphalt festeggia 20 anni questo 2025). "Posso dirvi che stiamo esaminando il sistema. Questo è tutto ciò che posso dire.", anche se ha riconosciuto che il lancio di Nintendo Switch 2 è stato un grosso problema, sia come sviluppatori che come giocatori.

Oltre all'intervista con Arnaud Bénéfice, abbiamo anche potuto parlare alla festa per il 25° anniversario di Gameloft con Yolanda Sanchez, direttore delle risorse umane dello studio, parlando dell'industria attuale e delle sfide che Gameloft (e altri studi) dovranno affrontare nei prossimi anni. Puoi trovarla qui sotto.