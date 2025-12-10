Gameplay ricco di azione Terminator 2D: No Fate mostrato nel trailer di lancio
È di nuovo ora di porre fine a T-1000 prima che Skynet possa far saltare in aria il mondo come lo conosciamo...
Non dobbiamo aspettarci solo ai Game Awards venerdì, perché uscirà anche una delle ultime uscite dell'anno, ovvero l'incredibilmente bellissimo Terminator 2D: No Fate (che è stato recentemente rimandato di qualche settimana). Invece di tentare la fortuna con pistole leggere, azione in prima persona e simili, questo è un gioco d'azione decisamente ispirato al retro, progettato per sembrare ciò che ricordiamo i giochi su Mega Drive e Super Nintendo.
Qui interpretiamo sia Sarah Connor che T-800 e li assistiamo nella lotta per distruggere Skynet prima che inizi la guerra nucleare che ci sterminerà tutti, oltre a guidare il futuro movimento di resistenza nei panni di John Connor. Il gameplay appare estremamente vario, e pensiamo di poter vedere un'ispirazione ovvia da Contra III (Super Probotector in Europa), e ci sono sicuramente modelli peggiori di così.
Il trailer di lancio del gioco è stato ora pubblicato, e lo potete trovare qui sotto. Sarà disponibile il 12 dicembre per PC, PlayStation, Switch e Xbox. Naturalmente lo recensiremo.