Gameplay ricco di azione Terminator 2D: No Fate mostrato nel trailer di lancio

Non dobbiamo aspettarci solo ai Game Awards venerdì, perché uscirà anche una delle ultime uscite dell'anno, ovvero l'incredibilmente bellissimo Terminator 2D: No Fate (che è stato recentemente rimandato di qualche settimana). Invece di tentare la fortuna con pistole leggere, azione in prima persona e simili, questo è un gioco d'azione decisamente ispirato al retro, progettato per sembrare ciò che ricordiamo i giochi su Mega Drive e Super Nintendo.

Qui interpretiamo sia Sarah Connor che T-800 e li assistiamo nella lotta per distruggere Skynet prima che inizi la guerra nucleare che ci sterminerà tutti, oltre a guidare il futuro movimento di resistenza nei panni di John Connor. Il gameplay appare estremamente vario, e pensiamo di poter vedere un'ispirazione ovvia da Contra III (Super Probotector in Europa), e ci sono sicuramente modelli peggiori di così.

Il trailer di lancio del gioco è stato ora pubblicato, e lo potete trovare qui sotto. Sarà disponibile il 12 dicembre per PC, PlayStation, Switch e Xbox. Naturalmente lo recensiremo.