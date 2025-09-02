Tour of Britain 2025: corridori, tappe, date e come guardarlo dal vivo in Europa

HQ

Il Tour of Britain, la più grande gara ciclistica del Regno Unito, inizia oggi e si svolge per sei tappe, tra il 2 e il 7 settembre, attraverso l'Inghilterra e il Galles. La gara risale agli anni '1940 ma nella sua attuale iterazione è iniziata nel 2004, inizialmente come parte dell'UCI Europe Tour e dal 2021 parte dell'UCI ProSeries, il tour di ciclismo su strada d'élite maschile di secondo livello, dietro solo all'UCI World Tour (coincide con il Vuelta a España più lungo).

La gara ha attirato alcuni dei più grandi talenti internazionali, tra cui Remco Evenepoel, in una delle sue ultime gare con Soudal Quick-Step, Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike), Oscar Onley (Picnic PostNL), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) o Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Ci saranno 19 squadre in totale, di cui nove provenienti dal WorldTour come UAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike e Ineos Grenadiers.

La gara inizia martedì, con la prima delle due tappe nel Suffolk. Si sposterà nell'Inghilterra centrale e terminerà a Cardiff, in Galles. Queste sono le sei tappe del Tour of Britain:



2 settembre: da Woodbridge a Southwold (161,4 km)

3 settembre: da Stowmarket a Stowmarket (169,3 km)

4 settembre: da Milton Keynes ad Ampthill (122,8 km)

5 settembre: da Atherstone a Burton Dassett Hills Country Park (186,9 km)

6 settembre: da Pontypool a The Tumble (133,5 km)

7 settembre: da Newport a Cardiff (112,5 km)



Come guardare Tour of Britain

Nel Regno Unito, i fan potranno guardarlo su ITV4 e ITVX, con copertura in diretta. TNT Sports offrirà anche una copertura in diretta.

Al di fuori del Regno Unito, la gara sarà disponibile per gli abbonati su HBO Max senza costi aggiuntivi.