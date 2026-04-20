Gheorghe Hagi scelto come nuovo allenatore rumeno, succedendo a Lucescu

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Gheorghe Hagi è diventato il nuovo allenatore della nazionale rumena, sostituendo il grande Mircea Lucescu, scomparso il 7 aprile, pochi giorni dopo essersi dimesso per problemi di salute. In modo impressionante, Hagi torna al ruolo che aveva ricoperto 25 anni fa: guidare la nazionale rumena fu il suo primo ruolo da allenatore nel 2001, lo stesso anno in cui si ritirò da giocatore, dove si avvicinò alla qualificazione per i Mondiali 2002.

Successivamente, Hagi allenò per squadre turche come Bursaspor, Galatasaray (dove vinse una coppa turca) e club rumeni come Viitorul Constanța (fondato da lui stesso) e Farul Constanta.

Ma Hagi ebbe ancora più successo come giocatore, diventando noto come il "Maradona dei Carpati", arrivando quarto nel Pallone d'Oro 1994, giocando sia per il Real Madrid che per il Barcellona, oltre che per il Brescia in Italia, lo Steaua Bucarești e il Galatasaray, dove vinse la maggior parte dei suoi titoli, inclusa la Coppa UEFA (attuale Europa League) e la Supercoppa UEFA nel 2000. A livello internazionale ha giocato in tre Mondiali e tre Europei, ed è a pari merito con Adrian Mutu come miglior marcatore di sempre, con 35 gol in 124 partite.

Hagi e la Romania non saranno ai Mondiali quest'estate, perché la Romania ha perso contro la Turchia nei play-off, ma Hagi ha firmato per i prossimi due cicli di qualificazione: Euro 2028 e Mondiale 2030. Hagi farà il suo debutto in questo secondo periodo, speriamo più lungo, come allenatore della Romania con amichevoli contro Georgia e Galles a giugno, prima di giocare nella Nations League B a settembre.