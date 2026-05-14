Giant falene, Mr. Freeze e Evil Kripke: arriva il primo trailer di Stuart Fails To Save the Universe

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Recentemente, abbiamo riportato la data di anteprima e le prime immagini di Stuart Fails To Save the Universe, uno spin-off basato su The Big Bang Theory in cui vediamo il proprietario di un negozio di fumetti Stuart gettato nel multiverso e affrontando ogni sorta di dilemma e scenario stravaganti.

Con la prima prevista per il 23 luglio, ora è arrivato il teaser trailer ufficiale dello show, che ci ha dato un assaggio del tipo di avventura che offrirà. In sostanza, Stuart viene mandato in un multiverso che cade nel caos ed è il suo compito, insieme ad alcuni alleati e veterani di The Big Bang Theory come Bert Kibbler, Barry Kripke e Denise.

Naturalmente, il multiverso è un luogo ostile e selvaggio dove falene giganti abitano l'oscurità, quello che sembra essere Mr. Freeze dà la caccia alla banda, e una versione dittatore malvagia di Kripke governa l'area di Pasadena con pugno di ferro.

Inutile dire che sembra che molte cose stanno arrivando e puoi vedere questo in azione nel teaser trailer qui sotto.