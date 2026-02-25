Giochi Olimpici Invernali 2030 nelle Alpi Francesi: le dimissioni del CEO del comitato organizzatore

HQ

I Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina si sono conclusi domenica scorsa con la consegna della bandiera olimpica alla Francia, che ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2030 nelle Alpi francesi. Tuttavia, solo pochi giorni dopo quel momento, il CEO del comitato organizzatore, Cyril Linette, si è dimesso.

Non è l'unico a dimettersi: la direttrice delle operazioni Anne Murac e il direttore della comunicazione Arthur Richer si sono anch'essi dimessi negli ultimi giorni, a causa di conflitti e disaccordi tra i membri del comitato e il presidente del comitato organizzatore Edgar Grospiron che erano "irriconciliabili", secondo una dichiarazione ufficiale.

L'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2030 nelle Alpi francesi ha causato problemi a causa delle scadenze strette e del budget limitato, con voci secondo cui eventi come il pattinaggio di velocità sarebbero stati spostati a Torini, in Italia, riutilizzando la pista di pattinaggio utilizzata alle Olimpiadi del 2006, o addirittura nei Paesi Bassi.

Le Alpi francesi continueranno anche la tendenza inaugurata dai Giochi del 2026, che si svolgeranno in due città, Milano e Cortina d'Ampezzo come due città ufficiali ospitanti, poiché gli eventi saranno distribuiti in diverse città delle Alpi francesi, riutilizzando quante più strutture già costruite possibile per ridurre i costi.