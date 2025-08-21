Giustizia poetica: Errani e Vavassori vincono il doppio misto agli US Open e si aggiudicano un milione di dollari

HQ

Quando gli US Open hanno annunciato un cambio di formato per la categoria del doppio misto, i vincitori dello scorso anno Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati tra i primi ad alzare la voce contro il cambiamento, descrivendolo come una "profonda ingiustizia che manca di rispetto a un'intera categoria di giocatori" in quanto "mette i soldi al di sopra del tennis". Quest'anno, il doppio misto è stato trasformato in un mini torneo, anticipato prima del torneo principale, le partite sono state più brevi (set di 4 partite) e il montepremi è stato notevolmente aumentato per attirare coppie di stelle del singolare, come Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, che hanno perso in meno di un'ora, o Jack Draper e Jessica Pegula.

Quindi, è una sorta di giustizia poetica che Errani e Vavassori, l'unica coppia con una vasta esperienza nel doppio e nel doppio misto quest'anno, abbiano finito per vincere il torneo di doppio misto degli US Open 2025, sconfiggendo un altro "dream team" come Casper Ruud e Iga Swiatek, 6-3, 5-7, 10-6. Guadagneranno un milione di dollari (da dividere tra i due), cinque volte di più dei 200.000 dollari che hanno guadagnato l'anno scorso.

"Questo è per tutti i giocatori di doppio che non hanno potuto giocare questo torneo", ha detto Errani. "Siamo stati in missione", ha aggiunto Vavassori. Errani e Vavassori inizialmente non avrebbero partecipato, dato che la loro classifica in singolare era troppo bassa, ma è stata data loro una wildcard. Tuttavia, la maggior parte degli altri giocatori professionisti di doppio misto non ha potuto partecipare a causa della classifica o del mini torneo, giocato in soli due giorni, che si svolge contemporaneamente alle qualificazioni di singolare, un processo che giocatori di alto rango come Djokovic, Zverev, Medvedev, Mirra Andreeva o Naomi Osaka possono omettere. "Oggi abbiamo dimostrato che il doppio è un ottimo prodotto", ha detto Vavaseri.

"Avete dimostrato che immagino che i giocatori di doppio misto siano più intelligenti tatticamente dei giocatori di singolare, ma abbiamo spinto fino alla fine", ha ammesso Swiatek agli italiani, che nonostante le critiche iniziali, sono stati grati all'organizzazione per aver dato loro l'opportunità di giocare, elogiando l'atmosfera e dimostrando anche che l'esperienza nel doppio e nel gioco tattico può sconfiggere i "fan cast" delle stelle del singolo.