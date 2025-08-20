US Open doppio misto: Alcaraz/Raducanu eliminati, Draper/Pegula e Swiatek/Ruud in semifinale

HQ

La prima giornata di doppio misto agli US Open è stata fruttuosa: gli ottavi di finale e i quarti di finale si sono giocati nello stesso giorno, e ora ci sono rimaste solo quattro coppie. Le semifinali e la finale si giocheranno mercoledì 20 agosto (in orario europeo, sarà già giovedì):



Jessica Pegula e Jack Draper contro Iga Swiatek e Casper Ruud



Danielle Collins e Christian Harrison contro Sara Errani e Andrea Vavassori



Probabilmente la coppia che aveva guadagnato più interesse, tra la recente vincitrice di Cincinnati Alcaraz e la promessa britannica Raducanu, è durata solo una partita, finendo 4-2, 4-2 (solo quattro giochi e nessun vantaggio necessario), perdendo contro Draper e Pegula.

Jannik Sinner, malata, non ha partecipato e anche la sua compagna Siniakova si è ritirata, così sono subentrate le americane Christian Harrison e Danielle Collins che hanno sconfitto Bencic e Zverev, arrivando fino alle semifinali, dove affronteranno Sara Errani e Andrea Vavassori, le vincitrici del doppio misto dello scorso anno.

Errani e Vavassori hanno detto che questo nuovo evento, che ha privilegiato le stelle del singolare e ha ridotto la durata delle partite, trasformandole in una pseudo-esibizione, è stata "una profonda ingiustizia che non rispetta un'intera categoria di giocatori" in quanto "ha messo i soldi al di sopra del tennis".