Glen Powell e Michael B. Jordan guideranno il reboot di Miami Vice

Le cose stanno davvero iniziando a scaldarsi per quanto riguarda il riavvio cinematografico di Miami Vice. Dopo il precedente sviluppo che ha visto il registaTop Gun: Maverick e il registaF1 Joseph Kosinski scelto per dirigere il progetto, ora è iniziato a circolare un rapporto che suggerisce che due dei nomi più grandi e caldi di Hollywood saranno i protagonisti del film.

Secondo Nexus Point News, sia Glen Powell che Michael B. Jordan e l'essere adocchiato per i ruoli principali in Miami Vice, con Powell che dovrebbe assumere i doveri di James "Sonny" Crockett e Jordan le responsabilità di Ricardo "Rico" Tubbs, precedentemente svolte da Don Johnson e Michael Thomas, rispettivamente, nella serie TV originale.

Chi c'è dietro l'imminente riavvio di Miami Vice ?

Previsto per i cinema il 6 agosto 2027 al momento in cui scriviamo, Miami Vice non avrà solo uno dei migliori registi attuali di Hollywood dietro la macchina da presa, poiché il film è anche basato su una sceneggiatura scritta da Nightcrawler e Andor Dan Gilroy, che a sua volta è stato migliorato su una bozza precedente da Top Gun: Maverick Eric Warren Singer. Anche se ci saranno diversi produttori aggiunti nel tempo, per il momento, vale la pena sapere che The Batman Dylan Clark è collegato come produttore insieme a Kosinski.

Con un sacco di talenti dietro le quinte e potenzialmente tonnellate anche davanti alla telecamera, Miami Vice sembra essere un imperdibile blockbuster estivo. Non vedi l'ora?

