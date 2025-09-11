Gli arbitri spagnoli spiegheranno le decisioni più controverse in un video settimanale

HQ

Gli arbitri sono spesso il "giocatore" più controverso in una partita di calcio e non possono mai accontentare tutti. In Spagna, i dibattiti sul fatto che gli arbitri abbiano beneficiato questa squadra e ostacolato quella squadra si verificano quasi ogni settimana coinvolgendo tutti i club. E, anche con il VAR e tutti i progressi tecnologici, gli errori accadono ancora e sono inevitabili.

Pertanto, il Comitato Arbitrale Spagnolo (CTA) ha annunciato una nuova misura per cercare di alleviare i tifosi più arrabbiati e, almeno, aumentare la trasparenza. Ogni giovedì, pubblicheranno un video che spiega le decisioni arbitrali più controverse prese in LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion (prima e seconda divisione) e LaLigaF ogni giorno di partita, con il primo video pubblicato oggi, 11 settembre.

Questi spettacoli saranno decisi da un comitato consultivo esterno alla CTA, e i video sono "il risultato del processo di riforma e del lavoro svolto dalla CTA con il suo nuovo consiglio, sulla base dei principi guida di trasparenza, criteri unificati e obiettività."

Un gol di Ferran Torres del Barcellona avrebbe dovuto essere annullato

Tra le giocate discusse nel video, si parla di due giocate controverse riguardanti l'FC Barcelona e il Real Madrid. In primo luogo, un gol di Ferran Torres del Barcellona contro l'RCD Mallorca "avrebbe dovuto essere annullato", dicono gli arbitri, perché il giocatore del Mallorca Raíllo era a terra dopo essere stato colpito alla testa dalla palla. "In caso di sospetto di commozione cerebrale, l'arbitro deve interrompere immediatamente il gioco in modo che il giocatore possa essere curato", il che significa che il gol non avrebbe dovuto contare. "Questa giocata ci ricorda che la sicurezza del calciatore viene prima di tutto, poi tutto il resto", hanno detto.

Tuttavia, un altro controverso no-goal di Arda Guller per il Real Madrid contro l'Oviedo è stato giustamente annullato per fallo di mano, insistono gli arbitri.