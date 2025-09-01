Il Real Madrid si lamenta degli arbitri spagnoli dopo una partita controversa con tre gol annullati

HQ

Il Real Madrid ha iniziato la stagione de LaLiga con 3/3 vittorie, l'unica squadra insieme all'Athletic Club a guadagnare i primi nove punti dopo l'incespicato dell'FC Barcelona a Vallecas. Il club si è lamentato molte volte degli arbitri in Spagna, sostenendo che sono spesso danneggiati dalle decisioni degli arbitri. Sabato scorso, nella vittoria per 2-1 contro il Maiorca, sentono che ancora una volta gli arbitri sono andati contro di loro.

Nonostante la vittoria, con i gol di Arda Guler e Vinícius Jr., si dice che il club sia arrabbiato perché l'arbitro ha annullato tre gol. Uno di questi, con un fuorigioco di pochi centimetri di Kylian Mbappé: ritengono che l'inquadratura mostrata in TV e all'arbitro per determinare che si trattava di fuorigioco potrebbe non essere affidabile, e poiché la palla non ha il tracciamento, come in Coppa del Mondo, la tecnologia passa ancora attraverso l'occhio umano.

Il secondo gol, tuttavia, è più problematico, poiché c'è ancora un dibattito in corso sul fatto che l'arbitro avrebbe dovuto annullare il gol o meno: Guler ha toccato accidentalmente la palla con la mano (dopo un rimbalzo), in un'azione che l'arbitro pensava fosse proprio prima del suo gol. Secondo le regole, in quei casi l'obiettivo è giustamente annullato, ma non tutti pensano che la regola debba essere applicata in questa situazione.

Di conseguenza, secondo As, il club continua con le sue critiche nei confronti del CTA (Comitato Tecnico degli Arbitri in Spagna) e sostiene che, nonostante le uscite di Medina Cantalejo e Clos Gómez, ex capi del CTA, l'organismo ha ancora legami con José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del comitato fino al 2018 indagato per presunte tangenti dall'FC Barcelona.