Gli astronauti di Artemis II tornano sulla Terra OGGI: Times e come guardare LIVE

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La missione Artemis II della NASA è quasi finita. Dopo 10 giorni di orbita intorno alla luna e avventurarsi più a fondo nello spazio rispetto a qualsiasi uomo prima di loro, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen stanno tornando verso la Terra a bordo della loro navicella Orion, soprannominata Integrity.

Ritorno sulla Terra OGGI:

La capsula equipaggio si separerà dal modulo di servizio prima di precipitare nell'atmosfera terrestre a circa 25.000 mph, sottoponendo lo scudo termico a temperature che si avvicinano ai 5.000°F (2.760°C). Seguirà un blackout radio di sei minuti, prima che 11 paracadute si dispiegano in tappe per rallentare la capsula a una dolce velocità di 17 mph all'impatto sull'acqua, al largo della costa di San Diego, California.

La missione (il primo sorvolo lunare con equipaggio dopo Apollo 17 nel dicembre 1972) fu ricca di primati storici. Koch divenne la prima donna a viaggiare nei pressi della luna; Glover, la prima persona di colore; e Hansen fu il primo cittadino non americano a farlo. L'equipaggio ha inoltre battuto il record per la distanza più lunga che un essere umano abbia mai percorso dalla Terra, superando il record stabilito dall'Apollo 13 nel 1970.

Dai un'occhiata alle nostre storie precedenti:

Squadre di recupero della Guardia Costiera degli Stati Uniti e della NASA sono già posizionate all'interno di una zona di ammaraggio di 550 miglia al largo di San Diego. Una volta sani e salvi a bordo della nave di recupero, ogni astronauta dovrà sottoporsi a controlli medici prima di essere trasportato a una base militare di San Diego e poi al Johnson Space Center della NASA a Houston, che l'equipaggio ha visto l'ultima volta il 27 marzo.

La missione di successo prepara il terreno per il prossimo obiettivo della NASA: un atterraggio lunare con equipaggio, attualmente previsto per il 2028, 56 anni dopo l'ultima volta che stivali umani hanno toccato la superficie lunare.

Orari e come guardare in diretta:

La NASA trasmette ogni momento di questa missione (dal rifornimento pre-lancio fino all'ammaraggio) su più piattaforme gratuite. Per semplificarti, ecco il video che ti mostra la trasmissione dell'ammaraggio, insieme agli orari: