Gli Indiana Pacers tornano in testa alle finali NBA

HQ

Gli Indiana Pacers sono ancora una volta in testa alle finali NBA. Durante la notte, hanno battuto gli Oklahoma City Thunder 116-107, portando la finale sul 2-1, con ancora quattro partite rimanenti. I Pacers hanno vinto la partita di apertura della serie giocando in trasferta con un risultato incredibile: 111-110, con un tiro all'ultimo minuto di Tyrese Haliburton, cuore della squadra. I Thunder hanno risposto il giorno successivo con un 123-107.

Ieri, nella prima partita al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, Haliburton ha condotto una rimonta, iniziando il quarto quarto con un deficit di cinque punti, segnando 22 punti, 11 assist e 9 rimbalzi, quasi una tripla doppia. Shai Gilgeous-Alexander, già scelto MVP dell'anno, ha segnato 24 punti, ma solo tre nell'ultimo quarto.

Un'altra vittoria per la squadra "sfavorita", che non vince il campionato dal 1973, è ancora a portata di mano, anche se gli Oklahoma City Thunder erano ed è tuttora considerati favoriti per il ring. I Thunder hanno raggiunto le finali dopo essere stati la migliore squadra della stagione regolare (con il maggior numero di vittorie e meno sconfitte nell'intera stagione, non solo nella West Conference).

Gli Indiana Pacers invece sono arrivati quarti nella Conference nella stagione regolare, ma sono migliorati nei play-off, sconfiggendo altre aspiranti franchigie come i New York Knicks o i Cleveland Cavaliers. La quarta partita della serie sarà nella notte tra venerdì e sabato, prima di tornare in Oklahoma. Se necessario, la settima partita della serie sarà lunedì 23 giugno.