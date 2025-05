Gli investigatori senior salgono sul palco in The Thursday Murder Club di Netflix

Netflix è stato abbastanza veloce nell'acquisire i diritti della serie The Thursday Murder Club dell'autore Richard Osman, poiché recentemente lo streamer ha firmato un accordo con l'intento di adattare i vari romanzi che compongono la serie poliziesca e misteriosa in crescita.

Netflix è stato piuttosto esplicito riguardo alla produzione dello show, iniziando originariamente dicendoci che Helen Mirren sarà la protagonista nel ruolo di Elizabeth, mentre Pierce Brosnan recita al fianco di Ron, Ben Kingsley in quello di Ibrahim e Celia Imrie in quello di Joyce. A seguire, lo streamer ha confermato che lo spettacolo sarebbe stato presentato in anteprima ad agosto.

Ora, il prossimo sviluppo ha visto Netflix mostrare un teaser trailer per la serie, uno scorcio che ci porta a Cooper's Chase e vede la banda riunirsi per la prima volta e iniziare a dare la caccia alla persona che ha commesso un omicidio nelle vicinanze della casa di riposo. Inutile dire che tutto questo si trasformerà in una complessa avventura whodunnit.

The Thursday Murder Club arriverà su Netflix già il 28 agosto e puoi vedere il nuovo trailer qui sotto.