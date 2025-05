Gli scout del Manchester United presenti al debutto di Cristiano Ronaldo Jr. con il Portogallo

HQ

La scorsa settimana abbiamo riferito che Cristiano Ronaldo Jr. aveva fatto il suo debutto con la squadra portoghese U15. Il figlio maggiore della stella portoghese, di 14 anni, è entrato come sostituto nella vittoria per 4-1 contro il Giappone per il Torneo Internazionale Vlatko Markovic in Croazia. La squadra U15 del Portogallo giocherà anche contro Inghilterra e Grecia.

Secondo The Sun, gli scout del Manchester United e del Tottenham Hotspur erano presenti alla partita, osservando da vicino non solo Cristiano Ronaldo Jr., ma anche altri giovani giocatori portoghesi come Rafael Cabral, che ha segnato una tripletta prima che Ronaldo Jr. uscisse dalla panchina al 54'.

Tuttavia, non erano gli unici. Tra la folla erano presenti anche molti club della Bundesliga, tra cui Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Hoffenheim e Red Bull Salisburgo, oltre ai club italiani Inter, Juventus e Atalanta.

Cristiano Ronaldo Jr. è ancora molto giovane e suo padre, che ha compiuto 40 anni a febbraio, si sta avvicinando alla pensione. Tuttavia, Ronaldo Sr. intende continuare a giocare almeno un'altra stagione ed essere in forma per la Coppa del Mondo 2026. In precedenza aveva detto che gli sarebbe piaciuto giocare con suo figlio.