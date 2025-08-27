Gli Stati Uniti iniziano l'installazione di cancelli elettronici in aeroporto in vista della Coppa del Mondo 2026

HQ

Gli aeroporti degli Stati Uniti stanno investendo in nuovi cancelli elettronici biometrici per accelerare l'ingresso dei visitatori stranieri nel Paese, in vista della Coppa del Mondo 2026. Il 26 agosto, l'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, l'aeroporto internazionale più transitato del paese, è stato il primo a installare questi controlli automatici, che consentono ai viaggiatori di verificare il passaporto e l'identità senza la necessità di un operatore.

CLEAR, la società incaricata di implementare questi cancelli elettronici, ha affermato che la Coppa del Mondo 2026 è stata una delle ragioni principali della necessità di installare questo tipo di cancelli, che si estenderanno ad altri aeroporti del paese, a partire dagli aeroporti internazionali di Washington DC e Seattle, come riportato da EFE.

Questi tipi di porte, tuttavia, sollevano alcuni problemi di privacy in quanto raccolgono informazioni personali tra cui nome, data di nascita, nazionalità, numero di passaporto, fotografia e dati biometrici dalla scansione facciale o dalle impronte digitali, che passano attraverso una società privata, Clear.

Gli Stati Uniti prevedono una grande ondata di visitatori per la Coppa del Mondo (co-ospitata dagli Stati Uniti insieme a Messico e Canada), ma anche per le celebrazioni dei 250 anni dalla fondazione del paese e per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles nel 2028. La competizione calcistica e i prossimi Giochi Olimpici si svolgeranno durante l'amministrazione di Donald Trump, con preoccupazioni per le rigide politiche sull'immigrazione, con il timore che anche gli atleti di alcuni paesi possano non essere autorizzati ad entrare con le politiche attuali.