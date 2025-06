I democratici di origine ispanica e latina mettono in dubbio la capacità di Trump di fornire ospitalità, accessibilità e sicurezza durante la Coppa del Mondo

HQ

Anche se la Coppa del Mondo per Club è iniziata senza incidenti di rilievo (senza molto interesse) negli Stati Uniti, ci sono ancora preoccupazioni su ciò che accadrà il prossimo anno, quando inizierà la Coppa del Mondo, molto più popolare, che si svolgerà negli Stati Uniti, così come in Messico e Canada, date le rigide politiche anti-immigrati di Donald Trump e le incursioni in città come Los Angeles. che hanno causato una serie enorme di proteste in tutto il paese, hanno risposto con la forza bruta la Guardia Nazionale e i Marines.

Questa settimana, il Congressional Hispanic Caucus, formato da democratici di origine ispanica e latina, ha inviato una lettera a Donald Trump e Kristi Noem, segretario della sicurezza interna, avvertendo che le politiche del governo in materia di immigrazione e sicurezza "rappresentano una seria minaccia al successo, alla sicurezza pubblica e alla percezione internazionale", firmato da membri del Congresso come Alexandria Ocasio-Cortez, Maxwell Frost, Greg Casar e Alex Padilla, il senatore che è stato allontanato con la forza da una conferenza stampa da Noem.

"Con gli Stati Uniti pronti ad ospitare il più grande evento sportivo del mondo, che dovrebbe attirare più di sei milioni di visitatori internazionali, il CHC chiede chiarezza e responsabilità all'Amministrazione su come intende adempiere alle responsabilità degli Stati Uniti come ospite globale", hanno aggiunto (via EFE).

Sostengono che la Coppa del Mondo 2026 si svolga negli Stati Uniti e lodano le opportunità economiche e culturali che offre, ma ritengono che l'amministrazione "non sia preparata a fornire l'ospitalità, l'accessibilità e la sicurezza che milioni di tifosi e partecipanti internazionali meritano.". Gli Stati Uniti vietano l'ingresso ai cittadini di 12 paesi e limitano parzialmente quelli di altri paesi come Cuba e Venezuela.