Gli Stati Uniti rifiutano il diritto della Groenlandia di decidere del proprio futuro

Le ultime notizie su Groenlandia, Stati Uniti e Danimarca . Gli Stati Uniti hanno ribadito il loro sostegno al diritto della Groenlandia all'autodeterminazione in seguito alle notizie secondo cui alcuni americani hanno cercato di influenzare la politica locale.



"Gli Stati Uniti rispettano il diritto del popolo della Groenlandia di determinare il proprio futuro", ha detto il Dipartimento di Stato in una dichiarazione inviata via e-mail nella tarda serata di mercoledì, il che significa che la Groenlandia rimane un territorio semi-autonomo con l'autorità di tracciare il proprio percorso.

I diplomatici hanno incontrato funzionari danesi e groenlandesi per affrontare le preoccupazioni, sottolineando che le azioni private non riflettono la politica del governo, e Washington ha riaffermato il suo impegno a mantenere forti legami sia con la Danimarca che con la Groenlandia nel rispetto del diritto internazionale.