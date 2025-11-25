Gli Stati Uniti tengono negoziati segreti di pace tra Russia e Ucraina ad Abu Dhabi

HQ

Il segretario dell'esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll ha incontrato funzionari russi e ucraini ad Abu Dhabi lunedì negli sforzi per promuovere un accordo di pace che pona fine all'invasione del Cremlino in Ucraina. Le discussioni sono previste per martedì.

I colloqui seguono negoziati avvenuti nel fine settimana a Ginevra, dove funzionari statunitensi e ucraini hanno rivisto un piano precedentemente controverso in 28 punti in un quadro a 19 punti più favorevole a Kiev. Decisioni politicamente sensibili chiave rimangono da prendere dai presidenti di entrambi i paesi.

Budanov, che ha supervisionato le operazioni segrete dell'Ucraina all'interno della Russia, fa parte di una delegazione ufficiale autorizzata a negoziare direttamente con Stati Uniti e Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i negoziatori hanno fatto progressi e che "i passi necessari per porre fine alla guerra possono diventare realizzabili", anche se resta ancora del lavoro da fare.