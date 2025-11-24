La controproposta dell'Europa al piano in 28 punti di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina: leggi qui il documento completo

HQ

I governi europei hanno redatto una controproposta punto per punto al piano di pace di Trump, offrendo un quadro alternativo che mantenga la sovranità di Kiev rifiutando diversi elementi considerati troppo favorevoli a Mosca. Il documento (tramite Reuters), preparato da Gran Bretagna, Francia e Germania, utilizza il piano in 28 punti di Trump come base ma introduce revisioni significative, tra cui garanzie di sicurezza più severe, un tetto di truppe più alto per l'Ucraina e un approccio diverso alle questioni territoriali. Se vuoi saperne di più...

Leggi qui il documento completo:

1. La sovranità dell'Ucraina da riconfermare.

2. Sarà raggiunto un accordo totale e completo di non aggressione tra Russia, Ucraina e NATO. Tutte le ambiguità degli ultimi 30 anni saranno risolte.

3. (Il punto 3 del piano statunitense viene cancellato. Una bozza di quel piano vista da Reuters diceva: "Ci sarà l'aspettativa che la Russia non invada i suoi vicini e che la NATO non si espanda ulteriormente".

4. Dopo la firma di un accordo di pace, si convocerà un dialogo tra Russia e NATO per affrontare tutte le preoccupazioni di sicurezza e creare un ambiente di de-escalation per garantire la sicurezza globale e aumentare le opportunità di connettività e future opportunità economiche.

5. L'Ucraina riceverà garanzie di sicurezza solide.

6. La dimensione delle forze armate ucraine da limitare a 800.000 in tempo di pace.

7. L'ingresso dell'Ucraina alla NATO dipende dal consenso dei membri NATO, che non esiste.

8. La NATO accetta di non stanziare permanentemente truppe sotto il proprio comando in Ucraina in tempo di pace.

9. I caccia NATO saranno stanziati in Polonia.

10. Garanzia statunitense che rispecchia l'articolo 5.



Gli Stati Uniti per ricevere un risarcimento per la garanzia.



Se l'Ucraina invade la Russia, perde la garanzia.



Se la Russia invade l'Ucraina, oltre a una risposta militare coordinata e robusta, tutte le sanzioni globali saranno ripristinate e qualsiasi tipo di riconoscimento per il nuovo territorio e tutti gli altri benefici derivanti da questo accordo sarà ritirato.



11. L'Ucraina è idonea all'adesione all'UE e avrà accesso preferenziale a breve termine al mercato europeo mentre questa è in fase di valutazione.

12. Pacchetto di Riqualificazione Globale Robusto per l'Ucraina, inclusi ma non limitati a:



Creazione del Fondo di Sviluppo dell'Ucraina per investire in settori ad alta crescita, tra cui tecnologia, data center e attività AL.



Gli Stati Uniti collaboreranno con l'Ucraina per restaurare, far crescere, modernizzare e gestire congiuntamente l'infrastruttura del gas ucraina, che include i suoi gasdotti e impianti di stoccaggio.



Uno sforzo congiunto per riqualificare le aree colpite dalla guerra per restaurare, riqualificare e modernizzare città e aree residenziali.



Sviluppo infrastrutturale.



Estrazione di minerali e risorse naturali.



La Banca Mondiale svilupperà un pacchetto di finanziamenti speciale per fornire finanziamenti che accelerino questi sforzi.



13. La Russia sarà progressivamente reintegrata nell'economia globale.



L'alleggerimento delle sanzioni sarà discusso e concordato a fasi e caso per caso.



Gli Stati Uniti stipuleranno un Accordo di Cooperazione Economica a lungo termine per perseguire uno sviluppo reciproco nei settori dell'energia, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dell'IA, dei datacenter, delle terre rare, dei progetti congiunti nell'Artico, oltre a varie altre opportunità aziendali reciprocamente vantaggiose.



La Russia per essere invitata nuovamente nel G8.



14. L'Ucraina sarà completamente ricostruita e risarcita finanziariamente, anche attraverso beni sovrani russi che rimarranno congelati fino a quando la Russia non risarcerà i danni all'Ucraina.

15. Sarà istituita una task force congiunta per la sicurezza con la partecipazione di Stati Uniti, Ucraina, Russia ed europei per promuovere e far rispettare tutte le disposizioni di questo accordo.

16. La Russia sancirà legislativamente una politica di non aggressione verso Europa e Ucraina.

17. Stati Uniti e Russia concordano di estendere i trattati di non proliferazione e controllo nucleare, incluso Fair Start.

18. L'Ucraina accetta di rimanere uno stato non nucleare secondo il TNP.

19. La centrale nucleare di Zaporizhzhia sarà riavviata sotto la supervisione dell'AIEA e l'energia prodotta sarà condivisa equamente in una divisione 50-50 tra Russia e Ucraina.

20. L'Ucraina adotterà regole UE sulla tolleranza religiosa e la protezione delle minoranze linguistiche.

21. Territori: L'Ucraina si impegna a non recuperare il suo territorio sovrano occupato con mezzi militari. Le trattative sugli scambi territoriali inizieranno dalla Linea di Contatto.

22. Una volta concordati i futuri accordi territoriali, sia la Federazione Russa che l'Ucraina si impegnano a non modificare tali accordi con la forza. Qualsiasi garanzia di sicurezza non si applicherà in caso di violazione di questo obbligo.

23. La Russia non ostacolerà l'uso del fiume Dnepr da parte dell'Ucraina a fini commerciali, e saranno raggiunti accordi affinché le spedizioni di grano possano circolare liberamente attraverso il Mar Nero.

24. Sarà istituito un comitato umanitario per risolvere le questioni aperte:



Tutti i prigionieri e i corpi rimasti saranno scambiati secondo il principio di All for All.



Tutti i detenuti e ostaggi civili saranno restituiti, inclusi i bambini.



Ci sarà un programma di riunificazione familiare.



Saranno prese disposizioni per affrontare la sofferenza delle vittime del conflitto.



L'Ucraina terrà elezioni il prima possibile dopo la firma dell'accordo di pace.



Saranno previste misure per affrontare la sofferenza delle vittime del conflitto.



27. Questo accordo sarà legalmente vincolante. La sua attuazione sarà monitorata e garantita da un Consiglio di Pace, presieduto dal Presidente Donald J. Trump. Ci saranno

Sanzioni per violazione.

28. A seguito dell'accordo di tutte le parti con questo memorandum, un cessate il fuoco sarà immediatamente efficace al momento in cui entrambe le parti si ritireranno ai punti concordati per l'inizio dell'attuazione dell'accordo. Le modalità di cessate il fuoco, incluso il monitoraggio, saranno concordate da entrambe le parti sotto supervisione statunitense.