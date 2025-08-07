Gonzalo García dovrebbe diventare il nuovo '9' del Real Madrid

HQ

Gonzalo García è in "trattative attive" per diventare il prossimo "nove" del Real Madrid, ereditando il numero lasciato vacante da Kylian Mbappé, che d'ora in poi indosserà il numero 10 con la sua maglia, lo stesso che indossava Luka Modric. Il giocatore locale, praticamente sconosciuto solo pochi mesi fa, ha sorpreso tutti quando è diventato il capocannoniere della Coppa del Mondo per club durante l'assenza di Mbappé, ed è stato persino presentato come giocatore titolare al fianco del francese quando è tornato.

Questo è secondo Fabrizio Romano, in seguito alle voci secondo cui il club bianco non sapeva quale attaccante scegliere per il prossimo anno: Endrick era teoricamente in linea per essere un attaccante principale quest'anno dopo essere stato messo in panchina da Ancelotti per la maggior parte del tempo l'anno scorso, ma García potrebbe averlo superato in gara.

A 21 anni sarebbe diventato un giocatore fisso per la squadra principale del Real Madrid, insieme a Mbappé, Vinícius e Rodrygo. Alcuni club, in particolare il Getafe in Spagna, hanno cercato di ingaggiarlo, ma per ora rimarrà, il che significa che Endrick potrebbe probabilmente essere prestato altrove per completare il suo sviluppo.

García dovrebbe ottenere un nuovo contratto, poiché attualmente è un giocatore del Real Madrid Castilla, la loro squadra B, che attualmente gioca in Primera Federación (terza divisione). Con 25 gol in 36 partite, è diventato il capocannoniere della categoria, con il Castilla che si è classificato sesto nel Gruppo 2 della competizione.