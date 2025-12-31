La Russia rilascia un video a sostegno delle accuse di attacco con droni ucraini alla residenza di Putin

HQ

Il ministero della difesa russo ha diffuso mercoledì dei filmati video che mostrano quello che definisce un drone ucraino abbattuto, con l'obiettivo di confermare le affermazioni secondo cui l'Ucraina avrebbe tentato un attacco alla residenza di Putin nella regione di Novgorod.

Il Maggiore Generale Alexander Romanenkov ha illustrato il presunto assalto, affermando che 91 droni sono stati lanciati dalle regioni ucraine di Sumy e Chernihiv in un'operazione "accuratamente pianificata". Secondo le autorità russe, tutti i droni sono stati intercettati, senza causare danni o feriti. Le immagini mostrano un militare in piedi accanto a frammenti di un drone Chaklun-V che si dice trasporti un ordigno esplosivo da 6 kg che non è deploso.

L'Ucraina ha respinto le accuse, definendole infondate e intese a minare i colloqui di pace in corso. Anche i funzionari occidentali hanno messo in discussione l'attacco, citando la mancanza di una verifica indipendente. Il ministero russo non ha fornito prove che colleghino direttamente i frammenti del drone al presunto obiettivo, e la posizione e la data delle immagini non sono state confermate in modo indipendente. Per i filmati, dai un'occhiata ai post qui sotto.