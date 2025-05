"Habemus mister": l'outlet italiano conferma che Jurgen Klopp ha accettato l'offerta di unirsi alla squadra di Serie A

HQ

Jugen Klopp, allenatore del Liverpool per nove anni, ha deciso di lasciare il Liverpool l'anno scorso, e la gestione del calcio del tutto, poiché sentiva di essere a corto di energie. In seguito è entrato a far parte di Red Bull come Head of Global Football, supervisionando tutte le operazioni calcistiche del marchio, proprietario di diverse squadre di calcio, come Salisburgo, Lipsia, Bragantino o New York Red Bulls, una mossa che è stata criticata a causa del modello multi-proprietà di Red Bull.

Tuttavia, è stato recentemente riferito che Klopp non è contento della Red Bull e desidera tornare a gestire le squadre di calcio. E dopo una voce di breve durata che lo collegava al Real Madrid, sembra che la nuova destinazione di Klopp sarà l'AS Roma. Questo secondo diversi punti vendita italiani, tra cui La Stampa, che afferma che Klopp ha già accettato l'offerta fatta dalla squadra italiana domenica scorsa e sostituirà la leggenda del club Claudio Ranieri.

In effetti, aggiungono anche che il club ha già accennato al ritorno di Klopp con un video sui social media, che mostra monumenti romani (Kolosseum, Lupa, Olimpico, Pietro-San-, Pantheon) le cui iniziali formano il cognome del giocatore tedesco, la cui carriera manageriale comprende anche Borussia Dortmund e Mainz 05.

Klopp sarebbe sulla panchina giallorossa con il compito di trasformare la Roma in un club europeo d'élite, quinto in Serie A quest'anno, e porterebbe sei nuovi giocatori, tra cui due difensori centrali, un'ala destra, un attaccante e un centrocampista. L'unico titolo europeo del club è la prima Conference League nel 2021/22, ma con una giornata rimanente può ancora qualificarsi per l'Europa League o addirittura raggiungere la Champions League se la Juventus perde punti venerdì.