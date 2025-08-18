Israeliani manifestano in tutta la nazione chiedendo il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Domenica Israele ha visto un'ondata di manifestazioni quando i cittadini si sono uniti a uno sciopero nazionale per chiedere la fine della guerra di Gaza e il rilascio degli ostaggi ancora detenuti nell'enclave.

"Non c'è tempo. Non per le vite che si consumano all'inferno, né per i caduti che potrebbero svanire tra le rovine di Gaza", ha detto domenica il Forum delle Famiglie degli Ostaggi, che rappresenta molte famiglie di prigionieri detenuti a Gaza.



I manifestanti hanno marciato con bandiere e foto di prigionieri, bloccando le strade principali e radunandosi nelle piazze centrali, mentre la polizia ha effettuato diversi arresti. Il movimento, guidato dai parenti degli ostaggi, ha ottenuto il sostegno di imprese, figure culturali e leader dell'opposizione.

Nel frattempo, il governo porta avanti i piani per una campagna militare allargata. Netanyahu ha respinto le richieste di un cessate il fuoco, sostenendo che le concessioni non farebbero altro che rafforzare Hamas, approfondendo il divario tra le famiglie dei prigionieri e la leadership del paese.