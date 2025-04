Hansi Flick ha grandi elogi nei confronti di Carlo Ancelotti prima della finale di Copa: "Non è bello vedere cosa gli sta succedendo"

HQ

A Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, è stato chiesto della finale di Copa del Rey di sabato contro il Real Madrid cosa si aspetta dal rivale. La partita arriverà in un momento delicato per il Real Madrid, dopo l'eliminazione dalla Champions League e in svantaggio dietro al Barcellona nella Liga, avendo perso le prime due "Clásicos " quest'anno.

Tuttavia, Flick non ha altro che rispetto per la squadra, e in particolare per il suo allenatore, Carlo Ancelotti, che è stato molto criticato quest'anno e dovrebbe lasciare il club dopo questa stagione.

"Hanno una squadra incredibile e uno dei migliori allenatori del mondo. Non è bello vedere cosa gli sta succedendo. Ha vinto tutto con ogni club. È un gentiluomo. Ho il massimo rispetto. Sabato giocheremo la finale contro il Real Madrid e contro di lui, e sarà bello vederlo".

La partita di Copa di sabato sarà la terza volta che entrambi gli allenatori si incontreranno in questa stagione, ma non sarà l'ultima: l'ultimo Clásico dell'anno, nell'ambito de LaLiga, si svolgerà l'11 maggio. Potrebbe essere decisivo per le aspirazioni del Barça al titolo, e potrebbe essere l'ultima possibilità del Real Madrid di conquistare il titolo, se riuscisse a raggiungere quella data vivo.