Ancora vive le ambizioni di rimonta del Real Madrid nella Liga dopo il gol al 93° di Valverde

Il Real Madrid ha avuto una settimana terribile: ha perso 5-1 in totale contro l'Arsenal in Champions League, e la squadra sembra non mostrare segni di miglioramento, con critiche a Carlo Ancelotti e fischi a Kylian Mbappé al Bernabéu. Domenica sera, sono stati molto vicini a sprecare tutte le possibilità che hanno ancora su LaLiga... ma uno splendido gol di Fede Valverde al 93' ha cambiato le cose.

Il Real Madrid ha ospitato una partita contro l'Athletic Club Bilbao, quarto in Liga, e recentemente qualificato per le semifinali di Europa League (porterà il Manchester United in semifinale la prossima settimana). Il primo tempo è stato abbastanza da entrambe le parti, l'Athletic non ci ha provato molto e il Real Madrid ha giocato il calcio pesante e poco brillante che gioca da un po'. Ma il secondo tempo è cambiato radicalmente e il Madrid ha giocato alcuni dei migliori 45 minuti dell'anno finora, con Vinícius particolarmente coinvolto, incluso un gol annullato dal VAR.

La ricompensa arriva al 93', con un potente tiro al volo del calciatore uruguaiano, impossibile da fermare per il nazionale spagnolo Unai Simón. Questo gol aiuta il Madrid a rimanere a quattro punti dal Barcellona, con sei giornate rimanenti, incluso un Clásico l'11 maggio. Il risultato di quella partita potrebbe essere decisivo... ma c'è un altro Clásico prima, sabato prossimo, alla finale Copa del Rey.