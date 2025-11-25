Harry Kane nega le voci su un trasferimento a Barcellona: "Sono davvero felice a Monaco, si vede"

HQ

Harry Kane è stato interrogato sulle voci che lo collegano al FC Barcelona, come potenziale sostituto di Robert Lewandowski, che dovrebbe lasciare il club a fine stagione. Anche se è ancora troppo presto per sapere cosa succederà la prossima estate, l'attaccante inglese ha ancora una volta dichiarato di sentirsi felice a Monaco e intende continuare a giocare con il Bayern Monaco, dove sta godendo di enormi successi.

"Non ho avuto contatti con nessuno, nessuno mi ha contattato. Mi sento molto a mio agio nella situazione attuale, anche se non abbiamo ancora discusso della mia situazione con il Bayern. Non c'è fretta", ha detto Kane a BILD (tramite FootMercato), aggiungendo che i tifosi del Bayern non hanno nulla di cui preoccuparsi: "Sono davvero felice a Monaco. Si vede dal modo in cui sto giocando. Se c'è qualche contatto, vedremo. Ma non sto ancora pensando alla nuova stagione. Prima di tutto, c'è la Coppa del Mondo quest'estate. Ed è molto improbabile che qualcosa cambi dopo questa stagione."

Kane si è unito al Bayern Monaco nell'estate del 2023 e ha segnato 109 gol in 114 partite. Il club è ancora imbattuto quest'anno in Champions League e Bundesliga, anche se dovrà affrontare probabilmente la partita più difficile di sempre, contro l'Arsenal mercoledì.

Kane vuole restare al Bayern, anche se è vero che il suo contratto scade a giugno 2026 e finora non ha firmato una proroga contrattuale. A meno che il Bayern non faccia una mossa rapida, il suo nome sarà comunque associato ad altri club... incluso un possibile ritorno al Tottenham.