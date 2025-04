HBO's The Last of Us La premiere della stagione 2 ha attirato 5,3 milioni di spettatori

HQ

L'adattamento del sequel di The Last of Us di Naughty Dog è stato ufficialmente presentato in anteprima e, sebbene i fan dei giochi sappiano cosa accadrà nella seconda stagione, ci sono ancora molte persone che si tuffano nell'ignoto nel dramma sugli zombi di HBO.

Sembra che la stagione 2 abbia ancora più potere di attrazione rispetto all'apertura della stagione 1, poiché secondo Variety, l'apertura della seconda stagione di The Last of Us ha attirato 5,3 milioni di spettatori. Si tratta di un aumento del 13% rispetto al primo episodio dello show, ma non corrisponde agli 8,2 milioni di spettatori del finale.

Tuttavia, c'è tutto il tempo per battere quel record. Riprendendo la storia di Joel ed Ellie qualche anno dopo, la stagione 2 di The Last of Us avrà molti colpi di scena che probabilmente manterranno gli spettatori interessati, e quindi forse vedremo più picchi di spettatori man mano che ci avviciniamo alla fine della stagione.

Poiché i numeri si rivelano molto buoni per The Last of Us, c'è la possibilità che i dirigenti di HBO si chiedano se riusciranno a far andare avanti la storia. Attualmente, il piano è di tre stagioni per coprire gli eventi di entrambi i giochi e non andare oltre il materiale originale, ma se lo spettacolo è un successo, i piani potrebbero cambiare.

