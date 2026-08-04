Henry Cavill conferma che sarà ancora pronto a interpretare il ruolo principale della serie live-action Warhammer

La scorsa settimana, sembrava che la serie live-action di Henry Cavill di Henry Cavill avesse fatto un grande passo avanti, portando il prolifico scrittore horror Mike Flanagan a scrivere la serie. Poiché il controllo della serie passava temporaneamente a Flanagan, ci sono state alcune domande su cosa sarebbe successo a Henry Cavill, l'uomo che si era dedicato così entusiasticamente a questo progetto.

Cavill non andrà da nessuna parte, come ha confermato su Instagram. Scrisse che dopo aver portato Flanagan a bordo, sono stati fatti alcuni "notevoli progressi" nella storia. È ancora coinvolto nel lato creativo e ha anche coinvolto la casa di produzione United Artists, dopo aver visto il loro lavoro durante le riprese di Highlander.

Infine, Cavill ha confermato che sarà ancora pronto a interpretare il ruolo principale nella serie live-action di Warhammer. Quale sia quel ruolo, non può dirlo, ma il segreto non può restare nascosto per sempre. "Come forza combinata e con la brava gente di Games Workshop, stiamo tutti lavorando instancabilmente per portarvi il migliore, il più Warhammer universo che possiate immaginare," scrisse Cavill.

Probabilmente mancano ancora anni alla visione dell'adattamento live-action di Warhammer 40.000, ma se dovessi indovinare dove ci porterà, sembra possibile e forse anche probabile che la serie stia andando verso un adattamento di Eisenhorn. L'esperienza horror di Flanagan sarebbe fantastica quando vediamo demoni affrontare l'Inquisitore, ed Eisenhorn è sicuramente un personaggio abbastanza iconico da far sentire Cavill soddisfatto nel suo interprete. È praticamente come James Bond di Warhammer, solo un po' più triste, solitario, e combatte demoni che si tirano fuori dall'inferno invece che contro villain con denti di metallo.