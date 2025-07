Henry Golding toglie il suo nome dal cilindro per diventare il prossimo James Bond

HQ

Tra i tanti, molti nomi che vengono lanciati in giro per diventare il prossimo James Bond, un attore che è stato casualmente in giro come uno da tenere d'occhio è Henry Golding, che è un veterano dei film d'azione ed è il tipo di età perfetta per diventare 007, avendo 38 anni e avendo esperienza e anche un certo grado di esuberanza giovanile. Tuttavia, ogni possibilità che Golding diventi Bond sembra fuori questione ora, dato che l'attore ha quasi messo a tacere le voci sul casting di 007.

Parlando con People, Golding ha commentato l'assunzione del ruolo di Bond, osservando che in realtà è un po' un "incubo" in quanto c'è sia l'enorme aspettativa culturale che anche un tema che si adatta allo stile e alle tendenze del personaggio.

Golding spiega: "Penso che questo sia il tipo di incubo di ogni attore. Ma allo stesso tempo, vuoi anche aggiungere qualcosa di nuovo a un franchise. Perché non riescono a far uscire più agenti o più OO? Penso che sarebbe molto più divertente, perché non ci sono le restrizioni e le aspettative. Forse sono solo un p----. Non lo so. Ma penso che mi piacerebbe molto di più se non ci fosse quella pressione culturale incombente".

Pensi che Golding avrebbe fatto un buon 007 o sei felice che qualcun altro prenda il punto, forse Tom Holland, Jacob Elordi o Harris Dickinson?