Hideo Kojima afferma che OD è "un sistema come nessun altro" e si basa su "un mezzo completamente nuovo"

Hideo Kojima ha già lasciato intendere che nemmeno lui stesso ha una comprensione completa del suo prossimo progetto OD, che viene sviluppato in collaborazione con Microsoft. Quello che sappiamo è che si tratta di un titolo horror la cui sceneggiatura viene scritta insieme al regista Jordan Peele.

Kojima ha ora commentato questo titolo apparentemente estremamente particolare in un'intervista con Nikkei Xtrend giapponese (tramite GamesRadar), che in qualche modo riesce a suonare ancora più strano man mano che ne apprendiamo di più:

"Penso che quando vedi per la prima volta OD sembri orrore. Ma il sistema che usa non è ordinario. Tutto è fatto in un motore di gioco, e un gioco è un gioco, ma resta comunque un sistema unibile. Ecco perché abbiamo creato un mezzo completamente nuovo insieme a Microsoft."

Kojima dice che non può ancora rivelare altro su OD su ordine dell'editore, ma per chi fosse curioso, c'è un indizio nell'ultimo (e unico) trailer, chiamato Knock, che nessuno sembra aver ancora notato:

"Non posso dire altro o il signor Phil [Spencer] si arrabbierà con me. Ma in realtà, se guardi il teaser trailer molte volte, c'è un accenno. Non so davvero dire cosa sia, ma se lo guardi cento volte... Alla fine del trailer c'è scritto 'per tutti i giocatori e gli urlatori'. Anche questo è un grande indizio."

Se ti va di guardare il trailer di Knock cento volte, puoi trovarlo qui sotto. Secondo te, a cosa si riferisca Kojima?

