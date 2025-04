Hogwarts Legacy entra a far parte del catalogo di giochi PS Plus Extra: tutti i nuovi giochi di aprile

HQ

Sony ha annunciato i nuovi giochi che verranno aggiunti al catalogo PlayStation Plus Extra/Premium questo aprile e, sebbene l'elenco sia più breve rispetto ad altre volte, include alcuni giochi enormi, tra cui Hogwarts Legacy, l'acclamato gioco di Harry Potter del 2023. Se non hai ancora giocato, potrai scaricarlo dal tuo abbonamento PS Plus Extra su PS5 e PS4 a partire dal 15 aprile.

Ma se vuoi qualcosa di nuovo e fresco, Blue Prince fa per te. È uno dei giochi più innovativi dell'anno, uno dei meglio recensiti e verrà lanciato il primo giorno su PS Plus per PS5 domani, 10 aprile.

Questo è l'elenco completo dei giochi PS Plus Extra in uscita il 15 aprile (ad eccezione di Blue Prince e PGA Tour, in uscita il 10 aprile):



Eredità di Hogwarts - PS4, PS5



Principe Blu - PS5



Lost Records: Bloom & Rage - Nastro 2 - PS5



EA Sports PGA Tour - PS5



Campo di battaglia 1 - PS4



PlateUp! - PS4, PS5



Oltre a questi giochi, gli abbonati PS Plus Premium otterranno due nuovi giochi "classici", uno per PS2... e l'altro per PC, Alone in the Dark 2 del 1993.