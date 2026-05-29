Hoppers debutterà su Disney + già la prossima settimana

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Tra qualche settimana, Pixar riprenderà il controllo delle sale cinematografiche per un film che ci aspettiamo abbia buone prestazioni. Toy Story 5 uscirà nelle sale di tutto il mondo e, mentre l'argomento si sta spostando su questo prossimo sequel, questa potenza dell'animazione non vuole farti dimenticare che ha anche debuttato un altro film all'inizio di quest'anno.

Sebbene abbia ricevuto recensioni incredibilmente positive, non ebbe affatto lo stesso successo dal punto di vista commerciale, con poco più di 371 milioni di dollari all'attivo. Probabilmente è per questo motivo che il delizioso Hoppers entrerà nel portafoglio Disney+ piuttosto presto dopo la sua uscita nelle sale, con la prima originale che avverrà il 6 marzo.

Quindi sì, circa tre mesi dopo l'inizio della proiezione ai fan nei cinema, Hoppers arriverà su Disney+, con la data di anteprima in streaming prevista per il 3 giugno. Da questa data, potrai accedere allo streamer e guardare il film animato che racconta la storia di una giovane ragazza che trasferisce la sua coscienza in un castoro robotico.

Se non hai ancora visto Hoppers, assicurati di guardare un trailer del film qui sotto e di leggere anche la nostra recensione dedicata.