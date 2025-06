House of the Dragon La stagione 3 avrà un episodio diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto prima in Game of Thrones

HQ

House of the Dragon La stagione 3 è in arrivo e di recente abbiamo avuto alcune grandi anticipazioni da parte delle star dello show e dello showrunner Ryan Condal. La seconda stagione è stata accolta in modo più contrastante, ma ora c'è la speranza che molta azione possa essere racchiusa nella terza e ultima quarta stagione.

Parlando con Josh Horowitz di Happy Sad Confused, abbiamo avuto un'anticipazione di una stagione 3 ancora più grande, in cui vedremo quattro eventi principali del libro. Inoltre, Ryan Condal ha anticipato un diverso tipo di episodio che apparirà nella stagione 3.

"Abbiamo avuto modo di divertirci un po' in questa stagione, e c'è un episodio concettuale di cui sono davvero entusiasta che [Sara Hess] ha scritto", ha detto. "Non è nel gergo tradizionale di ciò che abbiamo esposto. È molto incentrato sui personaggi, penso che sia davvero fantastico e sono davvero entusiasta di vederlo renderizzato".

Dovremo vedere di cosa parlerà l'episodio della prossima stagione. Non abbiamo ancora una data di uscita per House of the Dragon Stagione 3, ma ha iniziato la produzione e probabilmente punta a un'uscita nel 2026.