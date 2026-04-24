I biglietti per la finale di Coppa del Mondo sul sito di rivendita della FIFA vanno da 10.000 dollari... a 2,3 milioni di dollari

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Abbiamo parlato a lungo di quanto costerà la Coppa del Mondo, di come la FIFA abbia provato alcune iniziative per rendere i biglietti più economici, ma di come siano state anche criticate da gruppi che hanno avvertito e lamentato che questa Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada esclude i tifosi di calcio tradizionale, rendendola impossibile per la stragrande maggioranza delle persone tranne che per le élite.

Tuttavia, non eravamo preparati a quanto stiano diventando incredibilmente costosi alcuni biglietti sul sito ufficiale di rivendita della FIFA. Secondo l'Associated Press, alcuni posti superano i 2,3 milioni di dollari. Oltre due milioni di euro per un solo posto nella finale della Coppa del Mondo del 19 luglio.

Vale la pena notare che solo quattro posti erano a $2.299.998,85 quando AP ha visitato il sito di rivendita, situato dietro una porta nel livello inferiore. Attualmente, i biglietti disponibili venduti direttamente dalla FIFA per la finale sono a $10.900, dato che mercoledì hanno rilasciato nuovi posti. Alcuni posti in rivendita sono offerti a circa quel prezzo, altri a $20.000, mentre altri intorno ai $200.000. Questi posti nel sito di rivendita non sono venduti dalla FIFA e non controllano i prezzi richiesti nel mercato di rivendita e scambio, ma si prendono il 15% della vendita.