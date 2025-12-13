Le organizzazioni di tifosi di calcio chiedono alla FIFA di fermare la vendita dei biglietti per la Coppa del Mondo a causa dei prezzi esorbitanti

HQ

L'organizzazione della Coppa del Mondo 2026 continua a essere oggetto di controversie. Diverse associazioni, tra cui Football Supporters Europe (FSE) e la Football Supporters' Association (FSA) in Inghilterra e Galles, hanno chiesto alla FIFA di interrompere immediatamente la vendita dei biglietti a causa dei prezzi "vergognosi".

Per la prima volta ai Mondiali, i prezzi non sono costanti e variano a seconda della domanda e dell'attrattiva, allontanando i tifosi dalla competizione. È lo stesso sistema utilizzato anche per la Coppa del Mondo per Club FIFA, tenutasi lo scorso anno negli Stati Uniti.

L'associazione afferma che i prezzi dei biglietti assegnati alle Associazioni Partecipanti (PMA), tipicamente distribuiti tramite club ufficiali dei tifosi o programmi di fedeltà, hanno raggiunto livelli "astronomici". Un tifoso che desidera vedere la propria squadra dalla prima partita della fase a gironi fino alla finale (otto partite in totale, dato che questa edizione prevede i 32 finali) dovrebbe pagare 6.900 dollari, quasi cinque volte l'equivalente rispetto ai Mondiali 2022 in Qatar. Un biglietto per la finale può arrivare a 4.000 dollari.

"Hai bisogno di tifosi, hai bisogno di vita sugli spalti, hai bisogno di colori, hai bisogno dell'atmosfera. Con questi prezzi, nulla di tutto ciò accadrà", ha dichiarato il Direttore Esecutivo di FSE, Ronan Evain. (tramite Reuters).

"Sosteniamo Football Supporters Europe nel chiedere la sospensione della vendita dei biglietti e chiediamo alla FA di collaborare con le altre federazioni per sfidare direttamente questi prezzi vergognosi", ha aggiunto l'associazione calcistica inglese.

Il sindaco di New York appena eletto, Zohran Mamdani, ha fatto campagna contro la FIFA per i prezzi esorbitanti della Coppa del Mondo. La Coppa del Mondo 2026 si svolge negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, e l'attuale leadership della FIFA, guidata da Gianni Infantino, è allineata con Donald Trump, al punto che, secondo alcune organizzazioni, hanno infranto le proprie regole di neutralità quando hanno assegnato il Premio FIFA per la Pace al Presidente degli Stati Uniti.