I capitani della Spagna Rodri e Carvajal tornano in squadra dopo lunghi infortuni

HQ

Venerdì, l'allenatore della nazionale spagnola Luis de la Fuente ha annunciato la squadra che si recherà in Bulgaria e Turchia per le prossime due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo a settembre. E la grande novità è stato il ritorno in squadra dei due capitani, Rodri del Manchester City e Dani Carvajal del Real Madrid, dopo gli infortuni.

Entrambi i giocatori hanno subito infortuni al legamento crociato anteriore all'inizio delle ultime stagioni e sono stati messi da parte per mesi. Sono tornati alla fine della scorsa stagione, hanno giocato alcuni minuti alla Coppa del Mondo per club e ora stanno iniziando a guadagnare terreno nei loro club, anche se devono ancora giocare una partita completa di 90 minuti. Avranno la possibilità di giocare contro rivali di rango molto inferiore (Rodri ha giocato solo 15 minuti in Premier League quest'anno).

"La notizia più importante è che sono tornati con noi. Con passione e contribuendo molto. Sono i nostri capitani e i migliori al mondo nelle loro posizioni", ha detto de la Fuente. All'allenatore, campione d'Europa lo scorso anno, è stato anche chiesto di non convocare Joan García, il nuovo portiere del Barça. "Non sento la pressione da parte sua o di nessun altro. Abbiamo il miglior direttore sportivo del mondo e conosce tutti i portieri come nessun altro. Avrebbe potuto essere lì, ma non perché giocava per il Barça. Non scegliamo in base ai club; sono giocatori della nazionale spagnola".

La rosa della Spagna per settembre 2025

Portieri

Unai Simón, Raya, Remiro

Difensori

Carvajal, Porro, Le Normand, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo

Centrocampisti

Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Merino, Gavi, Fermín

Vedi forward

Mikolaj Barbanell / ShutterStock

Morata, Oyarzabal, Ferran, Olmo, Nico Williams, Lamine, Yeremy, Jesús Rodríguez