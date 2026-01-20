I cappellini "Make America Go Away" diventano simbolo di sfida nello stallo della Groenlandia

HQ

Una svolta ironica al caratteristico berretto rosso da baseball del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è diventato un improbabile simbolo di solidarietà danese con la Groenlandia, mentre le proteste si intensificano per le richieste di Washington di acquisire il vasto territorio artico autogovernato.

I cappelli, progettati per assomigliare ai cappelli "Make America Great Again" (MAGA) indossati dai sostenitori di Trump, portano invece slogan come "Make America Go Away" e "Already Great." Un tempo lenti a vendere, sono cresciuti in popolarità in mezzo alla crescente rabbia pubblica per le dichiarazioni di Trump.

"Abbiamo guadagnato solo cento all'inizio," dice il co-proprietario del negozio Michael (tramite Reuters), che ha rifiutato di fornire il suo cognome. "Quando è diventato virale è stato molto, molto popolare."

Uno slogan, "Nu det NUUK", fu ideato dal negoziante Jesper Rabe Tønnesen. Prende in gioco la frase danese "Nu det nok", che significa "Ora basta", sostituendo "nok" con "Nuuk", la capitale della Groenlandia. "Ho pensato: 'Come puoi comunicare in modo facile mettendo un punto fermo?' " dice Tønnesen.

Tønnesen aggiunge di aver distribuito circa 300 cappellini in bici cargo durante una protesta a Copenaghen sabato. Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Copenaghen e Nuuk durante il fine settimana, cantando "La Groenlandia non è in vendita" e marciando verso le missioni diplomatiche statunitensi, molte indossando i cappelli rossi da protesta. "La gente ha il desiderio di uscire con un messaggio," dice Tønnesen. "Ne abbiamo abbastanza e siamo stufi, tristi e stanchi."