I colloqui nucleari tra Stati Uniti e Iran si concludono senza accordo ma lasciano intendere possibili progressi

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno concluso giovedì a Ginevra colloqui indiretti sul programma nucleare di Teheran senza raggiungere un accordo, anche se i funzionari hanno suggerito che fossero stati fatti progressi. Il mediatore Oman ha riportato "progressi significativi" durante le sessioni, che hanno incluso il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.

Il ministro degli Esteri omanita Sayyid Badr Albusaidi ha confermato che le discussioni a livello tecnico riprenderanno la prossima settimana a Vienna e che prevede di incontrare il vicepresidente statunitense JD Vance a Washington. Mentre l'Iran ha mostrato la disponibilità a fare concessioni, Washington ha sottolineato che l'alleggerimento delle sanzioni dipenderebbe da impegni significativi iraniani.

Colloqui nucleari tra Stati Uniti e Iran // Shutterstock

I colloqui avvengono in un contesto di una maggiore presenza militare statunitense nella regione e di preoccupazioni continue riguardo al programma di missili balistici iraniano e al presunto sostegno ai gruppi armati. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito di "cose davvero gravi" se non si raggiungesse presto un accordo, mentre i leader iraniani hanno ribadito che le armi di distruzione di massa rimangono vietate dai loro decreti religiosi.

Entrambe le parti hanno presentato le discussioni come "intense e serie", anche se questioni chiave restano irrisolte, lasciando incerta la prospettiva della diplomazia mentre le tensioni in Medio Oriente persistono...