I danesi si presenteranno alle urne martedì in un'elezione influenzata dalla retorica di Trump sulla Groenlandia

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Gli elettori in Danimarca hanno appena iniziato a votare in un'elezione parlamentare che potrebbe determinare se la Primo Ministro Mette Frederiksen otterrà un terzo mandato.

Il voto è stato influenzato dalle tensioni con Donald Trump sulla Groenlandia, dopo il rinnovato interesse degli Stati Uniti per l'isola artica all'inizio di quest'anno. La ferma posizione di Frederiksen (insistendo che "la Groenlandia non è in vendita") inizialmente aumentò la sua popolarità.

Tuttavia, le questioni interne sono state al centro della scena durante la campagna. L'aumento del costo della vita, i dibattiti sull'immigrazione e una proposta di tassa sulla ricchezza hanno diviso gli elettori, mentre i suoi Socialdemocratici sono previsti per ottenere il risultato più debole degli ultimi decenni.

Nonostante ciò, Frederiksen rimane la favorita per formare il prossimo governo, anche se il suo blocco non raggiungerà la maggioranza parlamentare. Il sistema danese consente governi di minoranza, il che significa che la costruzione di coalizioni sarà fondamentale.

Un ruolo cruciale potrebbe ricadere su Lars Løkke Rasmussen, leader del partito centrista dei Moderati, il cui sostegno potrebbe determinare se Frederiksen rimanga al potere o se emerga una coalizione di destra.

Le votazioni sono appena iniziate alle 8 del mattino ora locale e i seggi chiudono alle 20, con i sondaggi all'uscita previsti poco dopo. Aggiorneremo questa storia non appena avremo i risultati.