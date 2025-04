I colossi giapponesi dei videogiochi colpiti duramente dai dazi di Trump: Sony, Nintendo e Bandai soffrono di più

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Giappone . Diverse importanti società giapponesi di videogiochi hanno subito un forte calo dei prezzi delle loro azioni, poiché i dazi di Donald Trump continuano a scuotere il mercato globale. Puoi leggere l'elenco completo delle tariffe qui.

Sony, Nintendo, Bandai Namco e altri hanno subito perdite notevoli, con la sola Nintendo che ha registrato un calo del 7,09% delle sue azioni. Anche altri giganti del settore come Sony e Capcom hanno subito colpi significativi, con Sony in calo dell'8,76% e Capcom che ha registrato un calo del 5,54%.

Le tariffe, che potrebbero far salire il prezzo di console e accessori, hanno gettato un'ombra sulle prospettive finanziarie delle società, mentre l'anno fiscale passa al FY26. Per ora, resta da vedere come queste battute d'arresto influenzeranno le loro strategie a lungo termine.