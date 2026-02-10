I giudici statunitensi respingono le cause per aggressione sessuale contro Neil Gaiman

HQ

I giudici federali negli Stati Uniti hanno respinto tre cause legali che accusano l'autore fantasy bestseller Neil Gaiman di aver aggredito sessualmente l'ex tata dei suoi figli, Scarlett Pavlovich, in Nuova Zelanda. Le sentenze si basavano su ragioni giurisdizionali, con giudici che affermavano che le rivendicazioni dovessero essere presentate in Nuova Zelanda piuttosto che nei tribunali statunitensi.

Pavlovich ha intentato cause in Wisconsin, Massachusetts e New York all'inizio del 2025, sostenendo che Gaiman l'abbia aggredita ripetutamente nel 2022 mentre lavorava come tata per lui e sua moglie, la musicista Amanda Palmer. Successivamente ritirò il caso di New York e la parte della causa del Wisconsin relativa a Palmer. I giudici del Wisconsin e del Massachusetts successivamente respinsero le rivendicazioni rimanenti, concludendo che i tribunali statunitensi non erano la sede appropriata per le accuse legate agli eventi in Nuova Zelanda.

Gaiman ha negato con forza le accuse, affermando di non aver mai abusato sessualmente di nessuno, e i suoi avvocati hanno sostenuto che la relazione descritta fosse consensuale. Hanno inoltre osservato che la polizia neozelandese ha indagato sulle accuse e le ha ritenute infondate. Questa è una notizia in evoluzione...