Neil Gaiman nega le accuse di aggressione sessuale e definisce le accuse una "campagna diffamatoria"

HQ

L'autore Neil Gaiman ha affrontato pubblicamente le molteplici accuse di aggressione sessuale contro di lui, definendole "completamente e semplicemente false" e affermando di essere bersaglio di una "campagna diffamatoria." Lo scrittore di 65 anni, noto per opere come American Gods, ha rilasciato la dichiarazione sulla sua pagina Facebook lunedì sera, quasi un anno dopo la prima emersa delle accuse.

Nove donne hanno accusato Gaiman di cattiva condotta sessuale, tra cui Scarlett Pavlovich, ex tata di Gaiman, e sua moglie Amanda Palmer. La coppia, che condivide un figlio, sta attualmente attraversando un divorzio. Gaiman ha ripetutamente negato le accuse, affermando che email, messaggi e video contraddicono le accuse.

Neil Gaiman // Shutterstock

Nella sua dichiarazione, Gaiman ha criticato il modo in cui le accuse sono state riportate, affermando che sono state "diffuse e amplificate da persone più interessate all'indignazione e all'ottenere clic che alla verità." Ha aggiunto di aver sperato che i giornalisti prendessero pienamente in considerazione le prove, ma è rimasto "stupito" da quella che ha descritto come una cronaca a camera d'eco che ignorava o liquidava fatti chiave.

Le accuse hanno colpito Gaiman a livello professionale, con Dark Horse che lo ha abbandonato come editore e DC Comics che ha rinviato una ristampa pianificata di Sandman. Un adattamento teatrale di Coraline è stato anch'esso cancellato lo scorso anno. Nonostante lacontroversia, Gaiman ha detto di essere tornato a scrivere ed è vicino a finire un nuovo romanzo, ringraziando i fan per il loro continuo sostegno e la loro fede nella sua innocenza...

Ulteriori letture: Dave McKean sulle accuse di aggressione sessuale contro Neil Gaiman.