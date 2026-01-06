I leader europei rilasciano una dichiarazione congiunta a sostegno della Danimarca sulla Groenlandia

HQ

I leader europei hanno agito rapidamente martedì per sostenere Danimarca e Groenlandia dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente manifestato interesse a prendere il controllo del territorio artico, suscitando nuovo disagio nelle capitali della NATO.

In una dichiarazione congiunta, i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Gran Bretagna e Danimarca hanno sottolineato che la Groenlandia "appartiene al suo popolo" e che solo Danimarca e Groenlandia hanno il diritto di decidere il futuro dell'isola. Il messaggio era una chiara respinta alle ripetute affermazioni di Trump secondo cui gli Stati Uniti "hanno bisogno" della Groenlandia per la difesa.

Mette Frederiksen // Shutterstock

La dichiarazione ha sottolineato che la sicurezza artica deve essere gestita collettivamente attraverso la NATO, sottolineando che gli alleati europei hanno intensificato la loro presenza militare e i loro investimenti nella regione insieme agli Stati Uniti.

Le preoccupazioni sono aumentate dopo che un'incursione militare statunitense nel fine settimana ha portato alla cattura del presidente venezuelano, suscitando timori tra gli alleati che Washington possa agire unilateralmente altrove. La posizione strategica e la ricchezza mineraria della Groenlandia la rendono particolarmente sensibile, anche se è protetta dall'appartenenza della Danimarca alla NATO.

Dichiarazione congiunta sulla Groenlandia:

Dichiarazione del Presidente Macron di Francia, del Cancelliere Merz della Germania, del Primo Ministro Meloni d'Italia, del Primo Ministro Tusk della Polonia, del Primo Ministro Sánchez della Spagna, del Primo Ministro Starmer del Regno Unito e del Primo Ministro Frederiksen della Danimarca sulla Groenlandia.

La sicurezza artica rimane una priorità chiave per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica.

La NATO ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli Alleati europei stanno facendo un passo avanti. Noi e molti altri Alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti, per mantenere l'Artico sicuro e per scoraggiare gli avversari. Il Regno di Danimarca - inclusa la Groenlandia - fa parte della NATO.

La sicurezza nell'Artico deve quindi essere raggiunta collettivamente, in collaborazione con gli alleati della NATO inclusi gli Stati Uniti, rispettando i principi della Carta ONU, inclusi la sovranità, l'integrità territoriale e l'inviolabilità dei confini. Questi sono principi universali, e non smetteremo di difenderli.

Gli Stati Uniti sono un partner essenziale in questo impegno, come alleato della NATO e attraverso l'accordo di difesa tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti del 1951.

La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni riguardanti Danimarca e Groenlandia.