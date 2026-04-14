Peter Magyar dell'Ungheria prevede di sospendere le trasmissioni di notizie dai media statali

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Il vincitore delle elezioni ungheresi, Peter Magyar, ha annunciato l'intenzione di sospendere le trasmissioni di notizie in televisione e radio statali finché non sarà garantita una copertura indipendente e imparziale.

La mossa arriva appena un giorno dopo la sua schiacciante vittoria su Viktor Orbán, segnalando una spinta aggressiva a smantellare quello che Magyar definisce un sistema mediatico politicizzato allineato con il precedente governo.

Magyar ha detto che una delle sue prime azioni in carica sarebbe stata fermare la programmazione di notizie finanziata dallo Stato, che ha accusato di servire come "propaganda", mentre vengono introdotte nuove garanzie. Propose inoltre la creazione di un organismo di supervisione indipendente, potenzialmente modellato su istituzioni come la BBC, per garantire la neutralità editoriale.

"Una delle prime misure sarà fermare le trasmissioni di notizie della televisione e della radio pubbliche", afferma. E la nuova amministrazione cercherà di istituire "un consiglio per garantire l'indipendenza dei media statali," attingendo alle esperienze della BBC "o in qualche altro modo."