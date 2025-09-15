I manifestanti pro-Palestina invadono le strade di Madrid e fermano La Vuelta a España

HQ

La Vuelta a España non è riuscita a finire come previsto nella tappa finale intorno al centro di Madrid. Ogni anno, la tappa di Madrid viene celebrata da tifosi festanti che accolgono gli eroi del ciclismo, ma non quest'anno: migliaia di sostenitori pro-Palestina hanno invaso le strade e costretto le autorità a terminare la gara prematuramente, 60 km prima del traguardo (che consiste in nove giri intorno a un circuito intorno a Madrid).

La gente ha protestato alla Vuelta contro la partecipazione di Israel-Premier Tech, una squadra finanziata da un miliardario sionista, Sylvain Adams, amico intimo di Benjamin Netanyahu e autoproclamato "ambasciatore di Israele". Gli organizzatori della gara hanno detto che non avevano un modo legale per escludere una squadra e la squadra si è rifiutata di ritirarsi, dicendo che avrebbe creato "un pericoloso precedente". Temendo per la loro sicurezza, i ciclisti hanno votato per continuare la gara e fermarsi solo se avessero visto gravi incidenti. Dopo alcune tappe di montagna con alcuni manifestanti e blocchi, ma nessun incidente di rilievo, la gara ha raggiunto il suo culmine nelle affollate strade di Madrid.

Ci sono state diverse scene di cariche tra manifestanti e agenti di polizia. La città ha convocato quasi duemila agenti tra polizia nazionale, polizia locale e guardia civile, una mobilitazione simile al vertice NATO di Madrid nel 2022. Tuttavia, non sono stati in grado di fermare i 100.000 manifestanti per le strade, secondo il governo spagnolo. Ci sono stati 22 agenti di polizia feriti e due persone rimaste a riposo.