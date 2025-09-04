Israele-Premier Tech si rifiuta di ritirarsi dalla Vuelta nonostante le proteste: "creerebbe un pericoloso precedente"

HQ

Israel-Premier Tech è nell'occhio del ciclone in Spagna in questo momento, a causa della sua partecipazione a La Vuelta a España. I sostenitori della Palestina hanno manifestato in ogni gara, con la tappa di mercoledì che ha dovuto terminare prima a causa del gran numero di persone, che protestavano per la partecipazione della squadra israeliana.

Con il Grand Tour di Spagna che è diventato il punto focale delle proteste contro lo "sportwashing" dello stato genocidio di Israele (nello stesso momento in cui il presidente UEFA era tiepido nelle sue opinioni sulla partecipazione delle squadre israeliane alle competizioni internazionali, in modo sorprendente rispetto al fermo divieto contro le squadre russe), l'organizzazione della Vuelta non può legalmente espellere la squadra senza grandi conseguenze da parte dell'UCI (Unione Ciclistica Internazionale), Così speravano che la squadra si dimettesse volontariamente. Ma questo non accadrà.

Israel-Premier Tech, finanziata da Sylvain Adams, un miliardario sionista autoproclamatosi "ambasciatore di Israele", ha inviato una dichiarazione ricordando di essere "una squadra di ciclismo professionistico. In quanto tale, la squadra rimane impegnata a correre alla Vuelta a España", ha detto un portavoce della squadra.

"Qualsiasi altra linea d'azione stabilisce un pericoloso precedente nello sport del ciclismo non solo per Israel-Premier Tech, ma per tutte le squadre. Israel-Premier Tech ha ripetutamente espresso il suo rispetto per il diritto di tutti a protestare, a condizione che tali proteste rimangano pacifiche e non compromettano la sicurezza del gruppo", hanno affermato.

La Vuelta aveva "suggerito" loro che il modo migliore per garantire la sicurezza di tutti i corridori di ogni squadra, così come degli spettatori, delle forze di sicurezza e di tutte le persone coinvolte, era che abbandonassero la gara. Tuttavia, il direttore della squadra (che è spagnolo), ha detto che ci sono 180 famiglie che dipendono dalla squadra, e abbandonare La Vuelta significherebbe la fine per una squadra che, dicono, non ha alcuna visione politica e corridori provenienti da tutto il mondo.